¿Melissa Klug permitiría que sus hijos conozcan a Yahaira Plasencia?: "Primero que Jefferson Farfán la legalice"

Melissa Klug y Jefferson Farfán están en medio de una batalla legal por un acuerdo de confidencialidad que firmaron hace unos años, tras su separación. Según el abogado de la empresaria, el futbolista ha pedido 340 mil dólares a la chalaca por supuestamente incumplirlo.

Al respecto, Melissa Klug declaró a la prensa que jamás habló mal de Jefferson Farfán ni lo difamó pues es el padre de sus hijos y que si en algún momento lo mencionó en sus entrevistas jamás lo hizo quedar mal.

"Yo no creo que lo haya ofendido, no lo he difamado, no he hablado mal del padre de mis hijos. No me vería yo hablando mal del padre de mis hijos, solo he tocado el tema del día", declaró al diario El Popular.

Además, también habló de la supuesta reconciliación de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia y del presunto viaje que habría hecho la salsera a España, donde se encuentra la Foquita. Para Melissa Klug, esto le parecería extraño de ser cierto, pues considera que el futbolista debe recuperarse y, en todo caso, podría estar acompañado de sus hijos.

¿Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán están juntos en España?

"Me parecería extraño que estuviera con ella en un momento que necesita descanso. Es más, yo he hecho una pausa de no viajar con mis hijos debido a que él no puede trabajar y no tiene ingresos ahorita (...) Me extrañaría saber que está con la señorita y que invierta en viajes con la señorita y no con sus hijos. Eso sí me molestaría", indicó Melissa Klug.

Pero lo que sorprendió más fue que la empresaria dejó abierta la posibilidad de que Yahaira Plasencia conozca a sus hijos. Según dijo, eso podría a pasar si es que Jefferson Farfán la oficializa y no la tiene escondida.

"Si el papá de mis hijos no la legaliza, no la muestra ¿cómo voy a permitirle a mis hijos que la vean? Primero lo primero. Primero que la agarre de la mano y diga que es su pareja", señaló Melissa Klug.