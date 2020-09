La chalaca Melissa Klug está en el ojo de la tormenta por una denuncia de estafa por 175 mil soles que le exige el dueño del local donde funcionó su spa de uñas, en San Borja.

Según la demanda interpuesta en la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, la expareja de Jefferson Farfán habría sorprendido al dueño del inmueble fungiendo ser la dueña del negocio.

“Si bien no ha firmado el contrato de alquiler, su participación es por coludirse con su representante para el engaño”, manifestó el abogado Luis Tudela.

La ‘Blanca de Chucuito’ inauguró su salón spa en el 2018, y los siguientes diez meses no pagó el alquiler y la deuda se acumuló. Cuando le cobraron, dijo que no tiene absolutamente nada que ver y que le cobren a su socia.

La denuncia también ha sido interpuesta contra la socia de la chalaca, Verónica Gutiérrez Cossío, y su esposo Julio Merino Arana.

Trome se comunicó con Melissa para conocer su versión de los hechos...

Melissa, ayer en la Dinincri te han denunciado por una presunta estafa al dueño del local donde funcionaba el spa de tus uñitas...

A mí, ¿por qué?

Porque presuntamente le deberías 175 mil soles por concepto de alquiler.

Yo no tengo nada que ver en eso, él alega sin fundamentos su demanda porque no firmé el contrato, no tengo nada que ver en los problemas que tenga con mi socia.

Su abogado argumenta que si bien no firmaste el contrato, te habrías coludido con tu socia para incurrir en esta falta.

Este señor está aprovechándose porque soy la figura pública. Definitivamente está procediendo mal, sin argumentos, entonces lo que me queda es contrademandar porque me está difamando y manchando mi nombre. Él tiene que resolver ese tema con las personas que firmaron el contrato, no conmigo, ellos tienen procesos legales y me quiere involucrar por el simple hecho que soy conocida, está equivocado y muy mal asesorado. (E. Cirilo /C. Chévez)