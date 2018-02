La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, desató su ira Combate en contra de sus compañeras de su mismo equipo. ¿Qué pasó? La más joven del equipo verde se indignó porque no la dejaban competir.

Todo sucedió cuando Hossana, una de sus compañeras en Combate, decidió cambiarse al equipo rojo. Según la brasilera, las chicas no permitían que juegue en las competencias porque perdía continuamente.

Ante esta situación, las más experimentadas del equipo verde de Combate minimizaron sus declaraciones. Al ver esta situación, Samahara Lobatón sorprendió al reclamar enérgicamente a sus compañeras sobre lo mismo.

"Yo soy nueva, soy la más niña de todas y yo había hablado con Pancho de este tema. No es que no queramos jugar, es que cada vez que una se ofrece, las que son más fuertes dicen: 'no vas a ir porque fácil la friegas'. Y siempre pasa lo mismo. En mi caso siempre es así y ya lo había dicho", dijo molesta Samahara Lobatón.

Sin embargo, las cosas se pusieron más picantes entre la hija de Melissa Klug y el resto de sus compañeras. Mailyn Otero, Ivana Yturbe y Michela Elías señalaron que ellas no quieren perder las competencias por la inexperiencia y hasta dijeron que a veces le han pedido a las nuevas competir y nadie se ofrece.

"Yo vengo a las dos de la tarde, pueden preguntarle a la producción, vengo a ensayar los juegos. He estado enferma, pero he estado practicando los juegos. Me metí a la piscina dos veces. Yo estoy acá todo el día prácticamente. No es que no quiera jugar, es que no me dejan jugar", exclamó enérgicamente Samahara Lobatón ante la sorpresa de los conductores.

La hija de Melissa Klug manifestó que no le daban la oportunidad de demostrar su capacidad porque solo confiaban en las experimentadas. Por ese motivo, cuando Mailyn Otero refutó a Samahara Lobatón, Gian Piero Díaz le recordó sus primeros días en Combate, cuando no competía bien.

Samahara Lobatón suelta todos sus demonios en Combate

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.