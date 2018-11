¡Se molestó! Melissa Klug saca las garras cada vez que alguien habla sobre sus hijos. Esta vez, la empresaria decidió poner en su sitio a una usuaria de Instagram quien dejó entrever que porque su hija Samahara Lobatón se parecía a su padre, Abel Lobatón, no podía amarla igual que sus otros hijos.

Samahara Lobatón cumplió 17 años y su madre Melissa Klug decidió compartir una tierna publicación en Instagram en donde compartía fotos de la niñez de la ahora adolescente. Además, publicó un mensaje donde resaltaba las cualidades de la excombatiente.

"Mi guerrera, que tiene un corazón enorme y súper valiente para afrontar las cosas! ( aunque debo de reconocer que también eres la que mas canas verdes me sacas ) te amo y siempre estaré para ti mi pequeña de corazón", escribió Melissa Klug en la publicación de Instagram.

Publicación de Melissa Klug sobre Samahara Lobatón Publicación de Melissa Klug sobre Samahara Lobatón

Ante esta publicación, Melissa Klug recibió una cantidad de comentarios en donde muchos resaltaban el gran parecido de Samahara Lobatón con su padre, Abel Lobatón. La empresaria incluso respondió algunos comentarios aclarando que su hija tenía de ambos.

Pero fue un comentario que desató la furia de Melissa Klug. Una usuaria a través de Instagram escribió: "Ella sí que salió igualita a su papá por Dios. Jajajaja. Pero uno como madre ama a sus hijos a todos por igual".

Este mensaje captó la atención de Melissa Klug. La empresaria no dudó en responder dejando en claro que porque uno de sus hijos se parezca más a su padre y la madre ya no esté con él, no quiere decir que no deba amarlo.

"No entiendo tu comentario. O sea si tus hijos se parecen a su papá y ya no estarías con él, ¿no amarías a tus hijos? Yo amo a mis 5 hijos, a todos por igual. Yo los tuve en mi vientre 9 meses y les di la vida ¿cómo no amarlos?", respondió Melissa Klug.

Rápidamente el comentario de la chalaca obtuvo el respaldo de varios usuarios en Instagram, quienes consideraron como desatinado el comentario.