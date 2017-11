Melissa Klug rompe en llanto al escuchar a sus hijas diciéndole esto [VIDEO]

Melissa Klug pasó un momento conmovedor en el set de Trapitos Al Aire, en Willax. La mamá de las chicas Klug no pudo aguantar las lágrimas al escuchar a sus hijas hablando sobre su labor como madre.

Gianella, Samahara y Melissa Junior llenaron de halagos y agradecimientos a su mamá, por haber cumplido el rol de madre y padre con cada una de ellas. Las chicas Klug llenaron de emoción a Melissa Klug con sus tiernas palabras.

"Mi mamá para nosotros es madre y padre. Es todo. Siempre ha estado con nosotros. Es un amor incondicional que tenemos con todos y la amamos. Es nuestra mejor amiga, es todo para nosotras", expresó Melissa Lobatón sobre Melissa Klug.

"Es la persona que más nos apoya. Así como tenemos amigos, mejores amigos, nosotras sabemos que el amor que tenemos que entre hermanas, el amor que tenemos madre e hija es algo irremplazable y nunca se va a ir", aseguró Gianella Marquina sobre su mamá, Melissa Klug.

"Sabemos que podemos tener 30 años y vamos a poder darle una llamada a mi mamá y decirle 'te necesito' y ella va a ser la primera en llegar a la puerta de nuestra casa y nos va a decir '¿Qué pasó y a quién mato?'", continuó Gianella sobre Melissa Klug.

"La verdad mi mamá para nosotras es todo. Así nos peleemos con ella y todo, ella es dos papeles. Ella la mitad del día es nuestra mamá, nuestra amiga y la otra mitad es nuestro papá. Es la que nos corrige. Ella para nosotras es todo, es la que siempre ha estado. Yo por lo menos que soy la que más se enferma, mi mamá ha estado ahí siempre", le dijo Samahara a Melissa Klug.

En medio de las palabras de sus hijas, Melissa Klug no pudo contener las lágrimas. Su voz se cortó al contar cómo fue su labor de madre, al quedar embarazada tan joven. "Me ha costado criarlas, pero ella me enseñaron a ser madre", reveló Melissa.

REGRESAR AL INICIO DE TROME



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.