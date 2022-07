Melissa Klug se emocionó durante la primera comunión de su hijo Jeremy, quien recibió este sacramento el último sábado en una iglesia de Surco acompañado de sus hermanos, familiares y compañeros de colegio.

“No sabes la emoción que sentí al ver a mi hijo entrando a la iglesia para hacer su comunión, es increíble lo rápido que crecen, ya mi Jeremy tiene 10 años, ahora solo me queda mi Xixi (su nieta)”, dijo.

En el video que colgaste en tus redes se te escucha alegre y a tu familia aplaudiendo.

Es que estos son los momentos especiales en la vida de nuestros hijos, porque son únicos y no se repiten. Estaba muy emocionada, por momentos se me quebró la voz cuando lo escuché hablar en el altar. Con Adriano también fue igual, él también hizo su comunión a los 10 años.

¿Su papá también estuvo en la ceremonia?

No, no pudo. Le informó a Adriano que estaba entrenando y no sé qué más, pero bueno, me imagino que tuvo muchas cosas que hacer.

Debe tener presión por el fútbol y el inicio de la nueva temporada del campeonato local

Me imagino.

¿Y Jeremy ya terminó el campeonato con Alianza Lima?

Sí, (ayer) Alianza Lima quedó en tercer lugar, campeonó Cristal, segundo la U. Ahora viene el campeonato del AELU, seguidito, mejor, así no paran.

¿Tu hijo es goleador?

No, aún se está adaptando a su nuevo equipo, porque ambos (Jeremy y Adriano) ya se quedan en Alianza Lima.

Pronto verás a tus hijos jugar en Primera.

Dios te escuche, es lo que más deseo. Adriano ya va a jugar, está entrenando duro. Ojalá Dios me premie y llegue a verlos en un Mundial.

Tal vez algún día jueguen con su papá (Jefferson Farfán).

Dios te oiga, aunque él ya está un poco grande y tiene su edad, pero ya cumplió todo lo que se propuso.

Es un crack de nuestro fútbol.

Así es, del fútbol.

Melissa Klug celebrando la primera comunión de hijo menor con toda su familia

LA CASA SE VA QUEDANDO SOLA

Melissa, es la primera vez que llego a tu casa y hay mucho eco, se está quedando vacía...

¿Te das cuenta? Mis hijas trabajan. Samahara se fue, tiene su propia familia, pero vive cerca. Gianella trabaja todo el día y estudia porque ya está por acabar Derecho y Melissa también estudia y trabaja en sus redes sociales. Adriano y Jeremy estudian, entrenan y salen con sus amigos, y yo me quedo con ‘Chama’.

¿Y Jesús (Barco)?

Jesús entrena y a veces concentra.

En la semana ¿Cuántos días se ven?, ¿él vive acá?

No, él no vive aquí.

Pensé que ya convivían.

No. Yo me quedo en su casa cuando todos desaparecen de acá. Me voy a la casa de su mamá y me quedo con ‘Chama’, invadimos su casa. Su familia es un amor y así estamos, él se queda acá, yo voy para allá.

¿La boda para cuándo, Melissa?

Habíamos decidido que este año nos casábamos, pero tenemos otras prioridades que primero queremos que salgan.

¿Empresas?, ¿negocios?

Sí, de eso se trata, por eso vamos a esperar, no estamos desesperados tampoco.

Pero tampoco hay que ser la ‘eterna novia’.

Claro, no como otras novias de futbolistas que son las ‘novias eternas’, pero sí esperar porque una boda te demanda gasto.

Además, también quieres aumentar tu familia y tener una niña, ¿no?

Sí, una bebé. No sé si la encargue este año o el otro.

¿Antes de la boda podría venir la bebé?

Como venga, como Dios lo disponga porque Él tiene los momentos perfectos.