HABLÓ LA PINKY. Evelyn Vela fue invitada al programa ‘Mujeres al Mando’ para hablar sobre Melissa Klug y Jesús Barco, luego que decidieran romper su compromiso tras eliminar todas sus fotos y dejarse de seguir en Instagram. La ‘reina del sur’ dio sus opiniones ante la ruptura.

Según contó Evelyn Vela, ella asistió a la celebración por el cumpleaños de la ‘chalaca’ el último fin de semana y vio a la pareja muy enamorada. Remarcó que es por este motivo que se ha visto sorprendida por la separación.

“El día del cumpleaños de Melissa (sábado) los he visto súper enamorados, lo veía a él súper atento, compartiendo con la gente, atendiendo a la gente. A mí me sorprende todo esto, de repente ha sido una peleíta insignificante, pero lo que si les puedo decir es que ellos están muy enamorados ”, señaló.

En esa línea, la empresaria precisó que incluso Melissa Klug compartió fotografías con Jesús Barco por el Día de los Enamorados, sin embargo, fue Giovanna Valcárcel quien precisó que estas imágenes fueron eliminadas inmediatamente.

“¿Quién no comete errores en la vida? Creo que no debemos juzgarlos, es una relación de dos, no de tres ni de cuatro. Ojalá recapaciten y se den un tiempo”, añadió.

LA EDAD NO ES EL PROBLEMA

Evelyn Vela también descartó la idea que la edad, Jesús Barco con 24 años y Melissa Klug con 38 años, no es el problema del conflicto en la relación.

“ A Jesús lo he visto antes más callado, más pausado, pero ahora está más hablador, más acomedido. Pero para el amor, la edad no tiene nada que ver. Hay parejas que duran mucho con sus esposos y son felices”, precisó.

‘La Reina del Sur’ dejó en claro que ha intentado comunicarse con su amiga Melissa Klug, pero no le ha respondido. “Yo he llamado a Melissa, pero no me ha contestado. Quizá está ocupada, no lo sé”, agregó.