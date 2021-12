Fiel a su estilo, Melissa Klug se esmeró en la decoración de su hogar para esta época navideña al mismo estilo de Polo Norte, todo bañado de nieve. La conocida ‘Blanca de Chuicuito’ abrió las puertas de su casa al programa ‘En Boca de Todos’ y reveló el precio de todos sus adornos que conforman su sala.

Según se informó, Melissa ha invertido una fuerte suma de dinero en su decoración navideña e incluso aún faltan más detalles. Tan solo las esferas escarchadas que lleva el árbol le ha costado alrededor de mil soles, mientras que los copos de nieve led bordearían los 30 euros, es decir 138 soles.

Además, también está el osito polar que costó 48 euros, o sea 219 soles. A este adorno todavía le faltan piezas, según indico Klug. En esa línea, también está el reno de porcelana con bufanda la cual le costó a la empresaria 488 soles.

La ‘Blanca de Chucuito’ también invirtió en una lámpara con nieve artificial a tan solo 325 soles, mientras que las flores gigantes para su árbol de Navidad costaría 735 dólares, es decir, casi 3 mil soles.

Esas flores no fueron todas, también tiene de otros colores gastando 330 euros (1519 soles). Además, las ramas plateadas estarían 100 dólares, o sea 1519 soles. Es decir, toda la exclusiva decoración de Melissa, quien está a punto de casarse con el futbolista Jesús Barco, abarcaría a los 7 mil nuevos soles.

SAMAHARA LOBATÓN PIROPEA A JESÚS BARCO

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, indicó que ‘no se cansa’ de decir que Jesús Barco es un tipo A1, pese a los cuestionamientos por la diferencia de edad con la popular ‘Blanca de Chucuito’.

“Jesús es un tipo A1, nunca me voy a cansar de decirlo, hasta ella se lo digo, él es un hombre A1. Tal vez es porque no lo vemos como pareja nosotras (sus hermanas y ella), pero lo defendemos a él, olvídate. A1 ese hombre, nunca me cansaré de decirlo”, indicó Samahara Lobatón.

