Las hijas de Melissa Klug siguen creciendo en el mundo de la farándula. Gianella Marquina , la mayor de las chicas Klug, debutó en la pantalla grande con la película 'La Sacamos del Estadio', película que tuvo su avant premiere el último miércoles en un cine de Surco.

A través de su cuenta Instagram, Melissa Klug compartió un par de clips de la película en donde aparece Gianella Marquina . La chalaca se mostró muy orgullosa de su hija y le dedicó unas palabras en la mencionada red social.

" Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas hablan por sí solas" - Woody Allen. Estoy tan feliz por ti @gianemarquina me sorprendes y me haces sentir super orgullosa, por arriesgarte y nunca conformarte! Tienes unas alas que te llevarán bien arriba! El límite lo pones tú! Aquí en el #AvantPremier de la primera película de mi hija hermosa", escribió Melissa Klug a su hija.

Los seguidores de la 'Blanca de Chucuito' alabaron el apoyo que le brinda a sus hijos. Además, alabaron el gran parecido que hay entre Melissa Klug y Gianella Marquina. La jovencita tiene 18 años y actualmente estudia en la universidad.

La segunda hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, también ha hecho su incursión en el mundo de la farándula. La jovencita ingresó a Combate y se convirtió en una chica reality. Lamentablemente, tuvo una lesión en el pie que la retiró varias semanas de la competencia.

Gianella Marquina en su debut en el cine

