Los rumores sobre un distanciamiento entre Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón eran ciertos. La hija de la chalaca y Abel Lobatón utilizó sus redes sociales para aclarar varios puntos sobre su situación con su madre, así como la amistad que mantiene con Jefferson Farfán.

Y es que desde hace varios días se especulaba que la empresaria y su hija de 18 años no se hablaban pues la madre de 5 estuvo ausente en la celebración que se realizó hace una semana.

Además, la blanca de Chucuito no le dedicó ningún mensaje a Samahara en sus redes sociales a diferencia de su hija mayor, quien cumplió años días antes.

Ante esta situación, Lobatón Klug escribió un extenso mensaje en donde acepta que se encuentra alejada de su mamá por discrepancias entre ellas por la forma como se están manejando los temas privados con Jefferson Farfán.

“Hace mas de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto. Y no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo”, comentó la exchica reality.

Hija de Melissa Klug confirma distanciamiento con su madre

“A MÍ NADIE ME UTILIZÓ”

En otra parte de su texto, la exparticipante de Combate contradijo las declaraciones pasadas de su madre, quien aseguró que Jefferson Farfán la utilizó para conocer a Ivana Yturbe hace varios meses. En unas recientes declaraciones, Melissa Klug manifestó que, después de que la Foquita terminó su relación con la modelo, no volvió a ver a su hija.

Melissa Klug habla de Jefferson Farfán

Estas palabras, según Lobatón Klug, son mentira y confesó que fue ella quien le pidió a la Foquita que la invite a una fiesta donde terminó conociendo a la ‘princesita inca’.

“Hace un año fui a una fiesta en la cual estaba Jefferson, el padre de mis hermanos. Se ha especulado mucho sobre ese día y quiero dejar en claro que fui yo la que me comuniqué con el para ir a esa fiesta. Es totalmente falso. A mí nadie me utilizó ni me obligo a nada”, expresó.

“ESTOY CANSADA DE LOS ATAQUES Y SUS MENTIRAS”

Samahara agradeció al futbolista por su presencia durante su infancia y reconoció que fue una figura paterna en esos años. Por eso, lamentaba que su mamá cayera en 'ataques y mentiras’ de manera pública, cuando ambos pueden hablar a puerta cerrada para solucionar sus diferencias.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos, yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite. Llevo una buena relación con el papá de mis hermanos al igual que mis hermanas. Es una persona con la que vivimos muchos años de nuestra vida, fue una figura paterna cuando lo necesitamos y yo sé reconocerlo”, declaró.