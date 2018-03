¿Melissa Klug entrevistará a Jefferson Farfán en Rusia 2018? [VIDEO y FOTOS]

Melissa Klug comentó que su pareja Ítalo Valcárcel no tendría por qué ponerse celoso si ella viaja a Rusia para entrevistar a Jefferson Farfán en el marco del Mundial.



“No tendría por qué sentir celos. Jefferson es el padre de mis hijos y juega fútbol. No se pondrá celoso. ¿‘Remember’ con Jefferson? Ja, ja, ja. Para nada”, dijo la chalaca.



Por otro lado, Melissa Klug se mostró emocionada por su debut como conductora en ‘Trapitos al aire’ (Willax TV).



“Ha sido una gran experiencia, no me hubiera imaginado nunca que conduciría un programa, pero me he preparado mucho para esto”, sostuvo. (J.V.)



Melissa Klug en Combate