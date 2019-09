Melissa Klug: ‘Jefferson Farfán perdió una familia’ | ENTREVISTA | VIDEO | FOTOS

A pocas horas de regresar de Jamaica, a donde viajó con Ítalo Valcárcel, Melissa Klug nos acogió en su casa y mientras nuestro reportero gráfico instalaba sus luces para hacer las fotos, ella recibía a sus hijos que llegaban del colegio y les preguntaba por las tareas. Unos minutos después, estaba frente a nosotros bebiendo una limonada caliente, tan caliente como sus declaraciones.



Melissa, ¿perdiste la ‘gallina de los huevos de oro’ al separarte de Farfán?

¿Yo perdí? Al contrario, perdí un hombre que no me supo respetar ni valorar, él perdió una familia.



¿No fuiste interesada?

Si fuera interesada tendría la suerte de Yahaira, pero estuve con él desde que jugaba en Alianza Lima y lo acompañé en sus inicios, creció futbolísticamente a mi lado y yo con él.



Para ti, la prioridad son tus hijos...

Ellos ante todo.

En el último viaje a Cuba, Evelyn Vela comentó que él no comparte mucho con tus hijos.

Como lo vengo diciendo, cada padre sabe cuál es su prioridad, la mía son mis hijos, la de él no sé, porque desconozco lo que pasa por su cabeza. También podría viajar con sus hijos, compartir, pero eligió irse con ellos (la familia de Yahaira).



Pero tú que lo conoces, ¿por qué crees que hayan vuelto? Bueno, retomado su ‘amistad’...

Créeme que a este Jefferson no lo conozco y también pienso que uno nunca termina de conocer a la persona que tiene al lado.

Melissa Klug: ‘Jefferson Farfán perdió una familia’



¿Envidias a Yahaira o hablas por la herida, porque volvió con él?

Con el corazón totalmente sincero te digo que no estoy dolida ni ardida, mi corazón lo perdonó hace tiempo. Tenemos cuatro años separados y lo que pasó y cómo pasaron las cosas, ya lo olvidé. Mi rabia y mi cólera no es contra ella, porque no creo que Jefferson se deje influenciar por una pareja. Entonces, si él se está portando bien o mal como padre, no creo que sea su culpa. No la envidio, no le tengo cólera, ella para mí no existe.



¿Imaginaste que iban a retomar su ‘amistad’? Pues comentaste, cuando estuvo con Ivana, que ‘ya no le queda esperanza de volver con él’...

Lo que pasa es que Ivana volvió con Mario y entonces se le volvieron a abrir las puertas, ya no había otra opción ja, ja, ja. De verdad, no soy quién para opinar o decir qué mujer Jefferson debe tener a su lado, tiene derecho de lucirla de la mano, presentarla ante la sociedad como su novia, enamorada, esposa, como lo que sea, y siento de corazón que merecen estar juntos.

Chalaca sueña casarse frente al mar.

‘OJALÁ SE CASEN’



¿Crees que se casen?

Ojalá que se casen, que sean muy felices, tengan hijos y formen una familia bonita, porque ambos son tal para cual, me entiendes ¿no? Ja, ja, ja.



Tus hijos tendrían hermanos...

Pero es decisión de ellos, no sé cómo lo tomarían mis hijos. Primero que los vea y luego viene la conversación, ¿no crees?



En redes comentan que Yahaira es la ‘new rich’, la nueva rica...

Ah, ¿sí? No te creo... ¿Con sus shows? ¿Me puedes decir cuántas presentaciones hace a la semana?



Diez.

¿Y dónde se presenta? Porque mis amigas trabajan como promotoras y no sé de ninguna presentación de ella.

Bueno, ahora está promocionando su nuevo tema en Miami.

¿Y ahí también le pagan...?



No.

Entonces, no sé cómo será rica, hay que preguntárselo.



Sobre eso, muchos piensan que Jefferson te pasa una pensión mensual y por eso viajas tanto con Ítalo.

Si supieras...Prometo que en una semana te responderé ese tema, porque él no se mide, pues la última vez me demandó por 350 mil dólares y a las personas que le hacen daño (hace un gesto de cuernos) debería demandarlas por 5 millones, la vida es injusta.

Melissa, no apareces en su película...

Pero quiero verla porque su vida de futbolista empieza cuando estoy con él. Entonces, ¿cómo haces con 11 años de carrera? Cuando recién lo vendieron de Alianza a Holanda, allá nació mi hijo, nos fuimos a Alemania con los bebés. Además, dicen que es el 10 y la verdad, acá hay una disputa del personaje, porque leí en tu periódico que el único ‘10’ de la calle fue ‘Kukín’ Flores.



Tu relación con Ítalo no la ocultas, te luces con él...

Es que no tengo a nadie que esconder, no lo vuelvo clandestino, yo sí saco pecho por la persona que tengo a mi lado porque es mi pareja, tenemos una relación estable, basada en la fidelidad, hay respeto, amor.



Sobre todo fidelidad...

Claro, es básico, si no hay eso, no podría estar tranquila. Sabes que, hermana, la paz y tranquilidad no tienen precio. Te puedo asegurar que no sabes lo magnífico que es echarte en tu cama, poner tu cabeza en la almohada y dormir tranquila sin estar con la ‘pensadora’, preguntándote con quién estará, qué estará haciendo, con quién se vio, qué hizo... Preguntar a qué hora vienes, mándame tu ubicación en tiempo real... Esas cosas son terribles.

Melissa se encuentra feliz con su relación con Italo.

¿Ya pasaste eso?

Ya, y no las volvería a pasar por nada del mundo, porque así no se construye una relación. El respeto y la fidelidad son básicos, sin eso no se avanza, por más que la luches y vayas contra el mundo.



Tienes tres años con Ítalo Valcárcel.

Sí, y le pregunto ‘¿cómo me has aguantado tanto tiempo?’.



Claro, porque tienes carácter fuerte...

Sí, pero él es lo contrario a mí. Es supertranquilo, no le gustan las fiestas, es trabajador, maduro. Para enamorarme de una persona tengo que admirarla.



¿Será piloto?

Sí, ya está haciendo sus horas de vuelo y pronto se recibirá y seré ‘La Patrona de los Cielos’, ja, ja, ja.

¿Ya tienen los mismos derechos de una pareja?

Sí, pero no convivimos, cada uno vive en su casa, estamos bien así.



¿Tus hijos lo aceptan?

Sí. Él va a los campeonatos de fútbol de Jeremy, juegan play, hacen la tarea juntos, se lleva bien con todos.



¿Te ‘sacaste la lotería’?

Sí, estoy bien, tranquila, en paz. Tengo salud, mi familia, trabajo, mis negocios, amor, me siento una mujer completa a mis 35 años.

¿Tendrías otro hijo?

No me veo teniendo otro hijo e Ítalo tampoco, porque está terminando su carrera.



¿Te casarías?

Sí.



¿Civil o iglesia?

Civil y me gustaría casarme en el mar



¿Y ya lo han hablado con Ítalo?

No, te estoy hablando en un futuro. No me importa si me tengo que casar con bastón, pero será en la playa con mis hijos.