Melissa Klug cumplió 38 años y su novio Jesús Barco se esmeró, al igual que sus familiares, en engreírla, pues la sorprendió con dos presentes de la marca Louis Vuitton, doscientas rosas en forma de corazón, cien globos metálicos con la misma forma y un oso de peluche que emocionaron a la chalaca.

“Gracias mi vida por cada detalle, te amo con todo mi corazón, gracias por tanto. No fue suerte, cometí los errores precisos hasta llegar a ti, te amo con mi vida. Gracias por este hermoso cumpleaños y que Dios nos permita celebrar muchos más juntos”, posteó Melissa en sus historias de Instagram.

Trascendió que Jesús Barco le obsequió un par de aretes y zapatillas de Louis Vuitton -que le costaron varios miles de dólares- y también compartieron una romántica cena.

“‘Meli’ empezó a celebrar un día antes en la reunión que tuvo en un restaurante de Miraflores, que tiene una impresionante vista al mar, donde recibió su cumpleaños. Ayer almorzó en casa de su abuelita y por la noche hubo una pequeña celebración en la suya, pero este sábado habrá otra reunión”, dijo una amiga de la ‘chalaca’.

SUEGRA LA LLAMA ‘GUAPITA’

En sus redes sociales, Melissa publicó los mensajes que le dejaron su suegra y cuñado. “Feliz cumpleaños ‘guapita’, solo desearte que pases un hermoso y bendecido día. Que tengas un día rodeada de mucho amor, disfruta este y todos los días de tu vida al máximo como solo tú sabes hacerlo”, le escribió la madre del jugador del Boys.

Mientras que su cuñado Rodrigo Barco le dedicó estás líneas: “Qué Dios te conceda todos los anhelos de tu corazón y que nada ni nadie te quite esa sonrisa nunca”.





APOYA A BARCO

Por otro lado, semanas atrás, Melissa Klug dejó en claro que está muy enamorada de su futuro esposo Jesús Barco y respondió a las constantes críticas que recibe por la diferencia de edad entre ambos. Fiel a su estilo, la ‘Blanca de Chucuito’ utilizó sus redes sociales y una fuerte frase para arremeter a sus detractores.

”No te enojes, haz oídos sordos a esos comentarios. A esas palabras que con maldad han dirigido hacia ti, porque en realidad, dichas palabras no tienen ningún poder si no les da importancia”, dice la publicación compartida por Melissa Klug.

Además, pidió indirectamente a Jesús Barco que disculpe a sus críticos “porque en el fondo no son malos, solo están celosos y desean verlo infeliz”

“Recuerda que nada tiene poder si no tiene tu atención. Y así como hay personas que desean verte mal o verte peor que ellas, tus deseos siempre serán más grandes que los de ellos y jamás pondrán contigo. Siempre tú ganarás”, agregó la empresaria.

