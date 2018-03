Melissa Klug: Joselito Carrera dice que es muy linda [VIDEO y FOTOS]

Joselito Carrera reconoció que Melissa Klug no le es indiferente; sin embargo, al conocer que regresó con Ítalo Valcárcel le desea felicidad, porque no es ‘partidor’.



“Sé que Melissa retomó su relación con Ítalo, y yo no soy serrucho ni parto a nadie. Como dije, desconocía que estaba con él. Melissa es salamera, cariñosa, pero mis sentimientos están controlados, aunque reconozco que es muy linda”, dijo Carrera.



¿No te es indiferente?

​

Para nada, es una ‘baby’ en esto (la conducción), pero responsable, viene muy temprano, se preocupa por las cosas del programa.

Y te convertiste en ‘Foquita’ para sorprenderla...



Es la primera vez que me caracterizo como Farfán, pero todo con respeto. No creo que se amargue o se ofenda. A ‘Foquita’ lo admiro, respeto y quiero, pero en ‘Trapitos al aire’ (Willax TV) solo buscamos entretener, porque el programa es de corte familiar. (B. Pashanasi)



