Melissa Klug llegó este lunes al set de América Hoy y tuvo un tenso enfrentamiento inicial con Janet Barboza, quien hace unos días aseguró que la chalaca era ‘mucha mujer’ para su prometido Jesús Barco, luego que ambos anunciaran la postergación de su matrimonio.

En su ingreso al set de Ethel Pozo, la ‘blanca de Chucuito’ saludó irónicamente a todos los conductores y la rulitos reaccionó y dijo que no la había saludado. “Yo acá estoy dispuesta, así como digo cosas, a que me digan de todo. Yo acá apechugo, no tengo miedo, no me achico. Si Melissa quiere decirme de la A a la Z, está bien” , indicó la conductora.

La chalaca mantuvo la calma y aseguró que conoce a Janet Barboza y ha compartido con ella, por lo que entiende que ‘así es su personaje’.

Segundos después, la ‘rulitos’ se mostró sorprendida por el físico de Melissa Klug y le preguntó cuántos kilos había bajado. “No, no he bajado de peso”, respondió. “El viejo truco de decir que linda que estás”, comentó Ethel Pozo irónicamente.

Melissa Klug parcha a Janet Barboza

TE PUEDE INTERESAR

Gisela Valcárcel no saldría en vivo en su programa ‘La gran estrella’: Grabaría todos los viernes

Brunella Horna reaparece en América Hoy sin anillo ¿qué pasó con su compromiso?

Sergio Peña tuvo este detalle con Tepha Loza tras rumores de separación