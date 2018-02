Melissa Klug llora al recordar los duros momentos que vivió al separarse de Jefferson Farfán [VIDEO y FOTOS]

Melissa Klug fue entrevistada por la periodista Andrea Llosa en el programa "Andrea al Mediodía". La empresaria fue consultada por su separación del futbolista Jefferson Farfán y terminó revelando detalles íntimos sobre su vida.



Melissa Klug contó que en el momento que se separó de Jefferson Farfán vivía terribles momentos familiares. A la hija mayor de la empresaria, que tenía 15 años en ese momento, le dio parálisis facial. Además, su abuela, quien fue como la segunda madre de la chacala, fue internada.



Melissa Klug contó que tuvo que ir al psiquiatra. "Yo me separo por lo que todo el mundo sabe, me chocó demasiado. No era solo combatir con la separación, era todo junto, fue difícil", contó la empresaria.



Andrea Llosa le preguntó a Melissa Klug cómo se sintió durante este tiempo. La empresaria bastante afectada recordó que "el mundo se le vino abajo". "Eran muchas cosas que estaba atravesando, la separación lo iba a superar", indicó la empresaria entre lágrimas.



Melissa Klug agradece que el futbolista Diego Chávarri apareciera en ese momento en su vida. "Fue una pieza muy importante para mí", relató entre lágrimas la empresaria. Esta es la entrevista, conoce más a la empresaria aquí.

Melissa Klug rompió en llanto al recordar duros momentos de su vida