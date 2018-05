Melissa Klug manda tremendo misil a Yahaira Plasencia: ‘A ti te dedicó dos goles, a mí 11 años de su vida’

¡Cuerpo a tierra! Cansada de que Yahaira Plasencia presuma de los dos goles que Jefferson Farfán marcó con la selección y se los dedicó cuando eran pareja, Melissa Klug le mandó un tremendo misil a su orgullo al recordarle a la salsera que “solo fue la enamoradita de unos meses” y que no puede compararse con ella.



“A ella le dedicó dos goles, que dijo que fue a nivel nacional y del mundo, pero lo dijo en una forma cachosa. A mí me dedicó 11 años de su vida, fui su mujer y yo pienso que los dos mejores goles que me ha dedicado son sus dos hijos. Me ha dedicado títulos, triunfos, campeonatos, goles durante 11 años. Qué son dos goles, ¿entiendes?”, dijo Melissa Klug a las cámaras de ‘Válgame Dios ’.

En ese sentido, Melissa Klug dijo que lo que más le molesta de Yahaira Plasencia son las indirectas que le manda en sus declaraciones a la prensa, como la vez que aludió que Jefferson Farfán le dedicó “hace tiempo” su tema ‘Déjala’ a la mujer que estuvo a punto de convertirse en su esposa.



“Me preguntaron si hoy en día veo a Jefferson (Farfán) bien y sí, está en un nivel muy bueno . Metió el gol para ir al Mundial, ha sido campeón en su equipo y lo veo bien. Me preguntaron por el tiempo que estuvo con Yahaira (Plasencia) , y todo el Perú y todo el mundo vio que eso no era así”, precisó Melissa Klug .

