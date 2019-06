Melissa Klug: "Nadie me puede señalar ni descalificar como madre, mis hijos están orgullosos de mí"

Melissa Klug comentó que vive feliz y en paz, a pesar de que su exsuegra, Charo Guadalupe, haya dejado entrever que no es una buena madre y que le interpondrá una demanda judicial.



“Yo vivo feliz y en paz. Dedicada a mi trabajo, al cuidado de mis hijos y tratando de disfrutar siempre de la vida”, comentó la ‘Blanca de Chucuito’.



A pesar de que tu exsuegra haya dicho que no eres una buena madre, porque otra persona se encarga del cuidado de tus hijos...

Eso lo tomo de quien venga, mis redes sociales son abiertas y todo el mundo sabe mi día a día con ellos, porque estoy en sus entrenamientos, campeonatos y demás actividades. Nadie me puede señalar ni descalificar como madre, mucha gente que me conoce sabe todo lo que hago y mis hijos saben la madre que tienen, están orgullosos de mí.



¿Te han notificado del proceso judicial que te iniciará la señora Charo Guadalupe?

No quiero ahondar en el tema, eso lo verá mi abogado. Si ellos quieren hablar, que lo hagan, yo prefiero llevarlo por la vía legal, ahí se verá todo.



¿Sientes que Jefferson Farfán ejerce violencia psicológica en tu contra por sus demandas de ‘incumplimiento en el acuerdo de confidencialidad’?

Definitivamente, soy de carne y hueso, tengo mis hijos, pero trato de ser fuerte. No me puedo bajonear por ellos.



Por otro lado, Melissa Klug confirmó que retomó su relación con Ítalo Valcárcel.



“Estamos muy bien, tenemos ya tres años juntos. Hace poco no estuvimos de acuerdo en algunas y decidimos darnos un espacio pero no pudimos, seguimos juntos. Cuando hay amor, confianza y respeto se puede solucionar cualquier tipo de problema. Tenemos muchos planes, pero tiempo al tiempo, estamos viviendo el día a día”, comentó.