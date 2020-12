DOLOR DE CABEZA. Melissa Klug habló sobre su nieta Xianna. Durante la entrevista, la empresaria fue consultada por su relación con Samahara Lobatón, ella reconoció que su segunda hija bastante rebelde.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Melissa Klug respondió interrogantes sobre su vida amorosa, pero también sobre su vida familiar. “Estoy uniéndome más a Samahara, esa bebé ha unido mucho a la familia. Estoy motivada, estoy feliz”, cuenta la empresaria.

Melissa Klug casi llora al hablar de su nieta. “Es algo nuevo, no tiene palabras, no te puedo explicar lo que es ver ese pedacito que ha salido de mi hija que la he llevado nueve meses en mi vientre. Siento muchas cosas. No sabes lo que es”, agrega.

La empresaria indicó que ahora que Samahara tiene una hija va a saber lo que es el amor de madre. “Uno puede equivocarse muchas veces como hijo, pero siempre vas a tener a la madre toda tu vida”, menciona.