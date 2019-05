Melissa Klug fue operada de emergencia por cálculos a la vesícula

Melissa Klug fue operada de emergencia por cálculos en la vesícula y, aunque está convaleciente, se refirió al mensaje que dejó en sus redes sociales y al ‘ampay’ que le hicieron con Ítalo Valcárcel.



“El lunes me operaron de emergencia, no sabía que tenía cálculos hasta que me dio un dolor terrible, pero ya me encuentro mejor”, dijo.

Por cierto, hace poco publicaste un cuento sobre un animal que se olvidó de sus crías, ¿fue una indirecta para el papá de tus hijos?

Siempre navego por Internet, veo cuentas, libros y encontré este cuento con el que sentí que muchas mujeres podrían identificarse, no lo hice para mandar indirectas a nadie, pero creo que es la historia de muchas madres y por eso lo compartí. Los que se sientan ‘aludidos’, me tiene sin cuidado. Que hagan mea culpa, ¿no? Algún día escribiré mi propio libro.

¿Y cómo vas con Ítalo, pues los ‘ampayaron’ en el cine?

Tengo calma en el alma.



¿No quieres hablar de Ítalo o lo estás pensando antes de confirmar que volvieron?

No, solo decir que estoy feliz. Nunca cerré las puertas con él y tampoco dije que dejaría de hablar o verlo.

Pero el amor, ¿son 3 años de relación?

Está presente, ha sido mi relación más sana, linda y de mucho amor.