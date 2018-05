Melissa Klug le pide a Abel Lobatón que cumpla con la pensión de alimentos de su hija

Melissa Klug y Abel Lobatón tienen dos hijas en común: Samahara y Melissa . La expareja no mantiene mucha comunicación e incluso sus hijas se han mostrado bastante reacias de hablar sobre el exfutbolista.

Una de las pocas veces en las que Melissa Klug y Abel Lobatón aparecieron juntos fue cuando una de sus hijas tuvo un accidente doméstico y fue trasladada de emergencia a una clínica local. Ambos padres se mostraron preocupados, pero firmes ante la prensa.

Ahora, Melissa Klug no duda en exhortar al padre de sus hijas que cumpla con la pensión de alimentos que le exige la madre de su hija de 11 años. Vanessa López denunció en el programa 'Válgame Dios' que Abel Lobatón no se hace cargo de la menor y que no le da el dinero mensual correspondiente.

Esta situación hizo que Melissa Klug se solidarice con Vanessa López y revele que ella también tuvo que denunciar a Abel Lobatón por alimentos. Sin embargo, aceptó que ahora el exfutbolista cumple cuando puede.

Sobre el caso de Vanessa López y su hija de 11 años , Melissa Klug lamentó que la mujer tenga que viajar a Estados Unidos para poder conseguir un mejor trabajo para criar a su hija. "No es posible que la señora se tenga que ir al extranjero para buscarse la vida y poder criar a su niña. Abel se pasó de irresponsable", declaró al diario El Popular.

Abel Lobatón denunciado

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.