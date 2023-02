PONE PARCHE. Melissa Klug llegó este jueves 16 de febrero al set de “América Hoy” para hablar sobre la polémica en la que está envuelto Jefferson Farfán luego que celebrara el cumpleaños de su hijo en un yate en Miami.

“Melisa Klug te necesitamos porque ya no entendemos. Cuando Jefferson en su momento por trabajo, no pasaba todo el tiempo con su hijo, la gente le reclamaba y ahora que lo lleva a celebrarse, la gente también lo critica. Ya no entiendo” , resaltó Ethel Pozo al ver ingresar a la empresaria al set.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ manifestó que el exfutbolsita solo está dándose la oportunidad de compartir momentos especiales junto a su hijo.

“Es su cumpleaños, todos saben que Jefferson Farfán ha jugado muchos años fuera y no ha compartido muchos momentos especiales con sus hijos y ahora ya vive acá en Perú, tiene el derecho de celebrar con sus hijos como le dé la gana” , expresó.

Finalmente, Melissa aseguró que respeta la opinión de la gente; sin embargo, nada opaca la felicidad de su hijo.

“Y si no lo hace, es raro porque Jefferson ha tenido esos lujos antes y ahora porque lo hace con su hijo… está de vacaciones. Yo respeto las opiniones de la gente, no hará algo para cambiar eso, yo estoy feliz, mi hijo está feliz y eso es lo que importa. Me encanta que disfrute con su padre, es adolescente, necesita de su padre” , resaltó.

TE PUEDE INTERESAR