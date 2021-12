Melissa Klug le responde Samahara y dice que no le dará consejo a Youna: “Ahí está su mamá”

Melissa Klug volvió a pronunciarse luego de que su hija Samahara Lobatón la tildara de ‘loca’ por contar algunos secretos de la tensa relación que mantiene con su pareja Youna, ahora que han decidido retomar su relación. La madre de la joven rebelde revela sus fuertes argumentos por los cuales no habla ni hablará con el barbero.

Melissa Klug se mantiene firme en su postura de no ‘darle su bendición’ a Youna, por los problemas que protagonizó con su hija, hace un año cuando ambos terminaron en la comisaría .

Como si su sexto sentido de madre se lo advirtiera, ‘La Blanca de Chucuito’ ha decidido no cruzar palabra con él y dice que si el barbero necesita un consejo, que vaya y se lo pida a su mamá.

”Y si (Samahara) comete errores, hay consecuencias y ella las tiene que resolver. Yo no tengo nada que hablar con él (Youna). Ahí está su mamá. Prefiero no opinar , mi relación con mi hija esta fortalecida por mi nieta y sobre su vida personal, no quisiera tocar el tema”, puntualizó la chalaca en ‘Amor y fuego’.

Melissa Klug le responde Samahara y dice que no le dará consejo a Youna (Video: Willax)

NO LO PASA NI CON AGUA

Melissa Klug habló de la relación que actualmente tiene con sus hijas, en especial con Samahara Lobatón, quien recientemente retomó su relación con el padre de su hija, Youna.

En declaraciones al programa conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza, Melissa Klug aseguró que visita la casa de su hija sin ningún problema y si bien no tiene una relación cercana con Youna, no tiene problemas en verlo.

“Yo voy a la matiné de mi nieta, voy al bautizo, lo veo a él y como te digo no hay ninguna falta de respeto. Asisto a la casa de mi hija sabiendo que él está ahí, no hay ningún problema. Ella decidió tener su familia y es su elección. Yo quisiera que mis hijas tengan al príncipe azul, pero no se va a dar, ellas tienen que decidir”, contó Klug.