Melissa Klug reveló que no le agradó la amistad que mantuvieron su hija Samahara Lobatón e Ivana Yturbe | VIDEO

Melissa Klug reveló, en el programa 'Magaly Tv. La firme', de Magaly Medina, que no le agradaba que Samahara Lobatón mantuviera una amistad tan cercana con Ivana Yturbe, sobre todo, porque su hija es una menor de edad.



"Ella (Ivana Yturbe) comenzó a ser muy amiga de mi menor hija (Samahara Lobatón), pero como madre no me gustó la amistad que tenían ambas porque mi hija es menor de edad y yo la conozco muy bien a Ivana", contó Melissa Klug.



Según Melissa Klug, cuando se encontró a Ivana Yturbe en un baño de una discoteca, la modelo le preguntó por qué tenía tanto odio, sin embargo, la 'Blanca de Chucuito' sostuvo que no tiene remordimiento hacia ella, pero que no le agradaba que saliera con Samahara Lobatón.



"Cuando la encontré en el baño de Barranco Bar, estaba al frente mío en un box (...) Ella sabe que no avalaba la amistad que tenía Samahara (Lobatón). Allí me preguntó: '¿por qué me odias?'. Contesté que ella sabía que no me gusta que ande con mi hija porque ella tiene 22 años", dijo Melissa Klug.



Magaly Medina preguntó a Melissa Klug por qué no le agradaba que Samahara Lobatón fuera tan cercana con Ivana Yturbe.



"No me gusta. Yo conozco a Ivana (Yturbe) y la verdad que mi hija recién está viviendo, está experimentando (...) Se volvieron muy amigas, pero ya se acabó", sostuvo Melissa Klug.



Melissa Klug mencionó que ahora se siente "aliviada" que Ivana Yturbe ya no salga con Samahara Lobatón, aunque la única que conoce por qué la amistad se terminó solo es su hija.



Melissa Klug sobre Ivana Yturbe. (Video: Magaly Tv)