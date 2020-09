Melissa Klug sigue sin confirmar su romance con Jesús Barco a pesar que en más de una oportunidad ya fue ampayada con el futbolista y ha declarado que “lo que se ve no se pregunta” . Sin embargo en el programa ‘América Hoy' declaró que se encontraba en una bonita etapa de su vida y se mostró un reacia a hablar de la fotografía que se tomó con el jugador de Universitario de Deportes .

“Yo desde hace un tiempo he decidido mantener mi vida privada en reserva porque hay muchas personas que no les gusta ver felices a la gente, por eso prefiero no hablar, no opinar. Yo siempre vivo con el amor, amor tengo de sobra, nunca me va a faltar”, sostuvo tras la pregunta que le hizo Ethel Pozo sobre cómo se encontraba.

Sobre las edades en el amor, Melissa fue muy clara y aseguró que es un tema tabú, pero que “es algo que sí le aplauden a los hombres que sí se pueden enamorar de personas menores y creo que hoy en día la mujer tanto como el hombre están en la misma posición, ya no va el hombre adelante y la mujer atrás que eso se solía hacer hace mucho tiempo atrás”.

Recalcó que no tiene nada qué decir al respecto (sobre Jesús Barco), pero que “yo me puedo enamorar de un hombre mucho mayor como menor, me puedo enamorar de un moreno como de un blanco. En el corazón no se manda”





PSICÓLOGA LE ADVIERTE

Fue en ese momento que la psicóloga Lizbeth Cueva se pronunció y le aconsejó ir despacio, “ve poco a poco, antes de anteponer el corazón y las emociones, anteponer la razón. Siempre pensando en las consecuencias que va a tener tus decisiones a futuro y sobre todo con tus hijos”

“Ir despacio, porque cuando todo empieza muy intensamente, también termina abrúptamente”, agregó la especialista.

Melissa Klug agradeció el consejo, pero indicó que “en realidad estoy contenta, estoy feliz y mientras que yo esté feliz, mis hijos mi familia habrá armonía y paz”

