LA DEFIENDE. Melissa Klug no tuvo reparo en sacar cara por la conductora María Pía Copello, tildando de ‘machistas’ a los críticos que mencionan que por su edad no puede usar vestidos apretados y cortos. La ‘Blanca de Chucuito’ aprovechó en elogiar a la exanimadora infantil.

“ Me parecen unos comentarios super machistas y fuera de lugar, están en otro planeta porque ella está divina . Si tuviera ese cuerpo, yo salgo con lo mínimo, pero ella aunque sea se cubre. Con ese cuerpo, perdóname Jesús (Barco)...”, dijo.

Incluso, Melissa aseguró que el esposo de María Pía Copello debe estar orgulloso de la pareja que tiene.

“Comentarios malos, negativos, buenos y constructivos siempre van a haber, entonces yo creo que son más hater, gente que no puede usarlo, que tienen la edad que tienen y el cuerpazo que se manejan pues. Miren qué siglo estamos, ya las mujeres ahora somos empoderadas, independientes, trabajadoras, entonces yo creo que necesitas a un hombre para que te complemente , no para que te estanque ni para que te corte las alas. Yo me imagino que el marido de María Pía babeará, o sea dios mío, qué tal cuerpo de mi mujer dirá”, acotó