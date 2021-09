SE QUEDA CALLADITO. Diego Chávarri aseguró que su relación con la joven Onelia Molina marcha de maravilla y prefiere no opinar sobre el reciente compromiso de su ex Melissa Klug y Jesús Barco.

“Estoy muy feliz con mi pareja, todo está muy bien de verdad. El último lunes cumplimos siete meses de relación y todo bien. Estoy trabajando duro con el gimnasio, avanzando”, sostuvo el ‘Diablito’.

Hace poco se dijo que te molestaste cuando te preguntaron por el compromiso de Melissa Klug y Jesús Barco…

Respondí de la mejor manera, simplemente no opino porque estoy en otra etapa de mi vida. Tengo pareja y no me corresponde hablar sobre temas de los demás en general.

No es un tema de interés…

Estoy en lo mío. No hablé en mala onda ni me incomodó, solo prefiero no hablar de ese tema.

