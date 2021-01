Tras una larga ausencia en el reality de competencia ‘Esto es guerra’, la modelo Melissa Loza regresó al set que la vio brillar como guerrera y dejó con la boca abierta a sus seguidores y televidentes por su atlética figura.

Como se recuerda, Melissa Loza dio a luz a su segunda hija a fines de enero del año pasado, pero siempre mantuvo un moldeado cuerpo

“Nada de bisturí, revísenme, todo es dieta, deporte y genética también, de hecho me ayuda”, dijo Melissa Loza, para el programa ‘En boca de todos’.

También contó las razones que la motivaron a volver al reality de competencia de América TV, pese a tener otras propuestas laborales.

“No les voy a mentir tenía otros planes, eran en el tema de la conducción, pero cuando conversé con las cabezas en este caso con Peter y con Diego cuando me contaron cómo sería esta temporada y la esencia que iba a regresar, entonces el corazoncito me mandó”, añadió.