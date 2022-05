ACLARA. En diálogo con Trome, Melissa Paredes aseguró que su ‘Activador’ a veces “la apoya” con sus compras de Wong, pero que no comparten gastos y que cada uno administra su dinero de forma independiente.

“Estamos empezando como pareja, no te voy a decir que cuando vamos a comprar a Wong, él me dice ‘te apoyo’ y yo no le voy a decir no, también hay que aprovechar, es parte del coqueteo. Mi economía y la de él son diferentes , él ve sus cosas en su casa y yo las mías aquí”, manifestó.

Además, aseguró que ella y Anthony Aranda son pareja, pero no viven juntos por lo que el dinero que gana cada uno no se mezcla. Melissa Paredes enfatizó que el dinero es algo “muy superficial”.

“No vivo con él, sí, somos novios, mi dinero es mío y el de él es suyo, y si quiere compartir conmigo, bien, y si yo también deseo hacer lo mismo, es nuestro problema y no entiendo por qué se enfocan tanto en el dinero”, recalcó.

Melissa Paredes sobre su supuesta reducción de estatus tras su divorcio

Por otro lado, la exconductora de América Hoy afirmó que no considera que su “estatus” haya cambiado tras separarse del ‘Gato’ Cuba

“Yo vengo de vivir en tierra, soy de Ventanilla. No es bajar de estatus, para mí es tener paz, tranquilidad, no hay nada más bonito que sentirte bien contigo misma”, enfatizó.

