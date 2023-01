Melissa Paredes dijo que Ethel Pozo no la quiere ni ver y le pidió a ella y Janet Barboza que dejen de mencionarla. “La hija (Ethel) no me quiere ver. Yo, de verdad, todo bien (con Ethel y Janet), pero no entiendo por qué tienen que hablar de mí. Tranquilas chicas, hagan su vida, sean felices. Todos los titulares son conmigo, ya suéltenme”, sostuvo.

Además, dijo que saludó a Gisela Valcárcel por sus 60 años.

ETHEL DICE QUE NO VE PROGRAMA DE MELISSA

Distanciadas. Ethel Pozo brindó una entrevista al diario El Popular, en donde habló acerca de Préndete, el programa que conduce Melissa Paredes junto a Karla Tarazona y Metiche.

Durante la conversación, la periodista del citado medio le preguntó a la hija de Gisela Valcárcel si había tenido oportunidad para ver el programa de su excompañera de trabajo.

“¿Ethel, has tenido oportunidad de ver a Melissa frente a cámaras?” le preguntó la comunicadora a la conductora de ‘América hoy’.

Ethel respondió que la última vez que la vio fue cuando se reunieron en El gran show, programa que conduce su madre.

“La vi en El gran show, cuando fuimos con el equipo el año pasado, creo que fue en octubre o noviembre”.

“No, en el programa de Panamericana (Préndete)” le corrigió la periodista, a lo que Ethel contestó: “Ah no, no he pedido y ahora no tengo ni televisores porque los robaron todos, ni siquiera puedo ver América”.

Por último, precisó que no se daría tiempo para ver el magazine: “No, no lo vería”.

ETHEL HABLA DE SU COMPETENCIA

Ethel Pozo se refirió a 'Préndete', el programa de Melissa Paredes. Video: Trome

