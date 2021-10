En la última edición de su programa, Magaly Medina reveló que la modelo Melissa Paredes dejó la casa donde vivía con su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, sin embargo, no fueron en las mejores condiciones, pues el futbolista acudió a una comisaría a acusarla por abandono.

La popular ‘urraca’ también quedó sorprendida por cómo la exconductora de ‘América Hoy’ avisó al padre de su hija que lo dejaba. Esto debido a que, según el parte policial, le envió un correo electrónico.

“Parece que ellos no conversaban porque él estaba como asombrado de que su esposa, que ya había hecho un comunicado publicado diciendo que van a iniciar el proceso divorcio. De pronto Rodrigo Cuba no quería que ella se vaya, de pronto es una situación dolorosa, está muy pegado a su hija, no quería que se vaya”, dijo Magaly.

Según el documento policial, Rodrigo Cuba contó en su manifestación que se fue de la casa a las 7 de la mañana y a eso de las 11 recibió un e-mail de Melissa, en el que le informaba que se iba del domicilio llevándose a su pequeña hija y todas sus cosas.

TROME | Melissa Paredes se fue de la casa en la que vivía con Rodrigo Cuba (Magaly TV)

“Parece que le ha caído de sorpresa que Melissa haya decidido retirarse de la casa, yo no sé, pero lo más lógico es que Rodrigo entienda que se van a separar. A menos que no conversen, que no se hablen para saber cómo será la separación”, sentenció la ‘urraca’.

En este documento también se afirma que después el futbolista fue comunicado por WhatsApp, la dirección donde se encontraba su hija, aunque hasta ese momento no había confirmado la información.

MELISSA PUEDE PERDER LA CUSTODIA DE SU HIJA

Sobre lo ocurrido, el abogado Jorge Petrozzi opinó en Magaly TV, que Melissa Paredes debió haberse presentado en la comisaría del sector e informar que se estaba retirando del lugar e informar a donde se estaba llevando a la hija de ambos. Según sostuvo, esto perjudicaría a la modelo pues podría perder la tenencia de su menor.