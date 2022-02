Melissa Paredes, durante el avant premiere de la película ‘¿Nos casamos?, Sí mi amor’, a seguró que Paula Manzanal no tenía ‘nada que ver’ en lo dicho por Janet Barboza cuando afirmó que su excompañera era el plan ‘B’ de Anthony Aranda y la ‘famosa’, a la que le pidió que lo lleve a Barcelona, era su plan ‘A’. Además, dijo que su relación con el bailarín activador marchaba muy bien.

¿ Melissa, tienes propuestas para regresar a la Tv o eso quedó en stand by?

Sí, propuestas hay gracias a Dios.

¿Extrañas la Televisión?

Por supuesto, es mi vida mi trabajo.

Y todas las críticas que han dicho de ti, ¿eso ya no te afecta, cómo te sientes en ese aspecto?

Me siento fuerte, creo que antes que todo soy mamá y tengo que trabajar, seguir, así que vamos para adelante siempre.

En tu exprograma (América hoy) la psicóloga comentó como que estás en competencia con el ‘Gato’ Cuba por mostrarse más con su niña y que no era bueno que ambos le presentaran a sus nuevas parejas...

Yo creo que ambos estamos felices, me refiero a la otra parte y creo que eso es lo más importante. A ninguna de las partes se nos ha visto mal y eso es lo importante, que todos seamos felices.

No tienes problemas con Janet Barboza, pues comentó que eras el plan B para Anthony Aranda y dio a entender que Paula Manzanal era su plan A e incluso que él le dijo a ella que ya tenía sus papeles para que lo lleve a Barcelona.

Qué graciosa. Escúchame (ese día) estuve en la clínica y me escribió Paulita a mi Instagram y me dice: ‘Meli, yo no tengo nada que ver’. Le respondí ‘Paula no entiendo de qué me hablas’. Yo no había visto nada y me mandó las capturas de lo que había dicho la señora y reiteró (Paula) que no tiene nada que ver y querían que ella hable. Le dije que esté tranquila, que yo no veo los medios, todo está bien.

Tu relación con Anthony está firme, consolidada, eres feliz...

Solo Dios sabe lo que puede pasar de verdad. Yo estoy feliz y contenta estamos tranquilos, paz y amor para todos.

ÉL (ANTHONY) TRABAJA

Que estés en la alfombra rosada de esta película es un presagio para casarte con él

¿Te imaginas?

¿Por qué no vino contigo?

Está trabajando.

No es que te cargue la maleta y quiera brillar a través de ti

Escúchame cada uno está en lo suyo. Él está trabajando y yo aquí en lo mío, trabajando igual, se pueden especular tantas cosas y decir tantas cosas, simplemente nosotros vivimos la vida y nada más.

LA VERSIÓN DE JANET

Janet Barboza apareció en América Espectáculos y brindó detalles de lo que un personaje de la farándula le contó sobre Anthony Aranda, el popular ‘Gatito activador’ y actual pareja de Melissa Paredes. Según dijo la conductora, ella no confía en el bailarín por sus antecedentes.

“Yo desconfío un poco de un hombre que un día antes le dice a otra mujer ‘mira ya tengo mi pasaporte listo llévame a Barcelona’, un día antes del ‘ampay’ que todos vimos”, dijo Barboza, luego añadió que según la propia versión de esta famosa ‘que ya diré su nombre en algún momento, ella nos dijo acá, yo era su plan A y Melissa ha sido su plan B“, contó ante las cámaras de América dejando sorprendido al reportero.