Melissa Paredes se reencontró con Rodrigo Cuba este jueves para participar en una sesión psicológica con su menor hija. Una reportera de Amor y Fuego llegó hasta los exteriores del consultorio en Miraflores y abordó a la actriz, quien se mostró afectada por la denuncia que le acaba de entablar su ex por chantaje y extorsión.

“Yo de verdad no he hablado del tema porque es algo muy privado y no puedo hablar sinceramente. Esperemos que esto se solucione rápido y solo puedo decir eso y pedirles respeto para la privacidad de mi hija”, dijo la exconductora de televisión sobre la supuesta llamada que le habría hecho al ‘Gato’, donde lo amenazaría con denunicarlo por vulnerar la indemnidad sexual de su pequeña.

Además, al ser consultada sobre el polémico término ‘indemnidad sexual’, Melissa Paredes se negó a responder. “ No hay forma que yo hable de ese tema de mi hija. Es un tema que no debería tocarlo nadie, ni ustedes ni nadie de la prensa . Se trata de una menor y solo les pido respeto”, dijo afectada.

Por otro lado aseguró que este caso no tiene que ver con los videos que amenazó con sacar hace varias semanas. “Eso es de otra fecha, es más, Gigi vio uno y no tiene nada que ver con eso. Lo están tomando como que yo venía amenazando con algo así desde antes, ya, eso no es. Esos videos son de otras cosas que sí se pueden usar en un juicio porque es algo sentimental y privado de mi hija pero no puedo hablar de esos temas”, acotó.

MELISSA PAREDES LLAMA ‘CÁNCER’ A DON GATO

Melissa Paredes también fue consultada sobre el escándalo que se desató cuando Daniel León, ex de Ale Venturo, denunció a la empresaria por violencia psicológica contra su menor hija y reveló que Jorge Cuba, padre del ‘Gato’, es el intermediario en ese problema legal.

“Él es el cáncer de esta familia definiticamente”, dijo la actriz sobre su exsuegro.

