La conductora de ‘Préndete’, Melissa Paredes aclaró que no toleraría que ningún hombre la agreda física ni verbalmente, a raíz que la vidente Mónica Galliani señaló que su pareja, el bailarín Anthony Aranda, es ‘mano larga’.

“Nunca he pasado por una experiencia fea o acto de agresión. Nunca he tenido problemas de ese tipo hasta ahora y espero no tenerlos nunca. Soy una mujer de temperamento fuerte, así que lo veo bien difícil que me suceda algo así. Es algo que no aguantaría ni callaría, sobre todo porque ahora tengo una niña, a quien tengo que dar el ejemplo”, precisó Paredes.

Melissa Paredes en el avant premiere de ‘¡Asu mare! Los amigos’. (Foto: Trome).

Asimismo, reveló que su pareja Anthony Aranda ya inició acciones legales contra la vidente, pues se ha sentido muy indignado por las acusaciones que hizo en su contra públicamente.

“La señora se pasó, yo no he tomado ninguna acción porque no ha hablado de mí, pero Anthony ya inició sus acciones porque lo que ha dicho es algo fuerte. No es una broma, no es un juego ni algo que se pueda pasar por agua tibia. Es un tema serio y no es para reírse. No va dar ese tipo de afirmaciones. Pueden decirle de todo, pero eso (que es ‘mano larga’) es demasiado zafado. Él ya le mandó una carta notarial, porque hay que poner límites a las cosas”, comentó Paredes.

Si te llegara a pasar una experiencia de agresión, ¿Crees que lo callarías o denunciarías?

No hay forma que calle. Ni yo ni ninguna mujer debería aguantar eso.

¿Perdonarías una infidelidad a tu pareja?

No lo haría, creo que nadie lo podría hacer.

¿Ya tuviste la oportunidad de conocer a la bebé del ‘Gato’ Cuba?

Le deseo toda la felicidad del mundo.

MELISSA PAREDES EXPLICA POR QUÉ NO VIAJA CON EL ACTIVADOR

Cabe mencionar que Melissa Paredes explicó que ya no viaja al extranjero como lo hacía antes pues ahora intercala los días para poder ver a su hija con su exesposo, el futbolista Rodrigo Cuba, además, añadió que su pareja Anthony Aranda entiende su posición y también es un hombre ‘casero’, al igual que ella.

“No viajamos con Anthony por la personita que yo amo con todo mi ser, me encantaría viajar, pero no me imagino un viaje, irme y no llevarla. Felizmente que Anthony entiende y sabe que así nomás no voy a fiestas. No salgo, no tengo vida nocturna y él también es bien casero como yo. Así como entiende eso, también entiende que no puedo viajar por ese motivo (hija). Quizá en algún momento se dé o quizá no”, mencionó Paredes.

TE PUEDE INTERESAR: