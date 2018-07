Melissa Paredes sobre exitoso capítulo de 'Ojitos hechiceros': 'Me chocó verme ensangrentada' | ENTREVISTA

Melissa Paredes contó que grabar la escena donde su personaje ‘Estrella’ recibe un balazo, le chocó y que pasó más de dos horas en el piso para que la toma sea impactante y se refleje en los 28.5 puntos de rating que alcanzó ese capítulo.



“Estoy contenta porque ‘Ojitos hechiceros’ fue un éxito, la novela le gustó a todos, fue hermoso recibir el cariño del público, que se vio reflejado en el rating que ha ido en aumento desde su estreno”, dijo Melissa Paredes.



La escena donde ‘Joao’ (Rodrigo Sánchez Patiño) le dispara a ‘Estrella’ hizo ‘picos’ de 33 puntos de rating, ¿fue difícil hacerla?

La verdad, nos demoramos bastante, estuve en el piso más de dos horas para grabar diferentes ángulos que hacen que la escena se vea fantástica y, sí, de hecho fue fuerte verme con la sangre, me chocó un poquito.



¿Y qué te dijo tu esposo (Rodrigo Cuba) sobre esas imágenes?

Le encantó, me dijo que estaba orgulloso de mí.



La historia de ‘Estrella’ es muy parecida a la de la cantante ‘Gilda’, que al final muere. ¿‘Estrella’ morirá?

Hay algo, los guionistas de ‘Del Barrio’ crearon una historia muy bonita y sobre lo que sucederá con mi personaje, tienen que ver el final, los sorprenderá.



Has sido protagonista, si te ofrecieran un personaje corto, ¿aceptarías?

Sí, no me importa si es corto, largo, protagónico, villano... Deseo seguir actuando.



