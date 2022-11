¡CELEBRAN HALLOWEEN! Melissa Paredes se disfrazó y salió a pedir dulces junto a su hija. Más temprano, la actriz adelantó que se disfrazaría de Isabella, uno de los personajes de Encanto, película infantil de Disney.

“Me pondré mi disfraz de Isabella, ya se imaginarán quien lo eligió, de ahí les muestro para ir a pedir caramelos como debe ser”, expresó.

Tras ello, se mostró junto a su madre Celia Rodríguez y su pareja Anthony Aranda, quienes estaban disfrazados de la ‘Diosa del Olimpo’ y Bruno.

La actriz apareció en su camioneta y no dudó en lanzar un contundente mensaje mientras presentaba a su progenitora. “¿Podrán? Jamás”, dijo.

¿Gisela Valcárcel le pide a Melissa Paredes que regrese a América Hoy?

En la ultima gala de El Gran Show, Gisela Valcárcel no dudó en decirle a Melissa Paredes que tiene su lugar en América Hoy y que es irremplazable.

“Lo que quería es que tengan un acercamiento Janet Barboza y tú... Has dicho que es una bruja y ella dijo que no te necesitaban en América Hoy. No tiene nada que ver con Brunella, ella tomó el lugar, pero ese lugar de Melissa no lo puede tomar nadie. Tu lugar está ahí, nadie lo puede tomar porque nadie puede ser Melissa ”, expresó la popular señito.

