La relación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda comenzó después del ampay en donde se les vio a ambos en la cochera de un gimnasio. Desde ese momento, un gran número de personas creían que su romance duraría solo unos meses.

Ahora, la integrante de ‘El gran show’, está orgullosa debido a que su relación está a pocos días de llegar a su primer año. Tal como reveló en una entrevista para El Popular.

“Estoy feliz, tranquila, mi relación está más seria. Ya vamos a cumplir un año en noviembre. Estamos superbién gracias a Dios, no ha habido complicaciones. Más allá de lo que a la gente le guste o no, nosotros estamos bien y eso es lo importante ”, indicó la ex chica reality.

La modelo no se atreve a vaticinar el futuro junto al ‘Activador’: “Dejamos que todo siga fluyendo, nada nos apura, vivimos el día a día intensamente”, expresó. Respecto a sus haters, la también actriz le envió un mensaje.

“Detractores siempre van a existir, siempre los tuve, pero también hay mucha gente que me apoya y me quiere. Entonces, hay de todo un poco. A mí me gustan los dos, los que nos apoyan y los haters porque todo suma. Imagínate un artista sin haters no va”.

Melissa presume talento de su Activador y advierte: "Los destruye a todos en El Gran Show"

Melissa dice que ni por ‘mil puntos’ volvería a América Hoy

Melissa Paredes generó diversas reacciones entre los conductores de América Hoy, tras asegurar que así el programa haga 1000 puntos de rating, ella no volvería a visitarlo bajo ninguna circunstancia, por las críticas que recibió luego de protagonizar el escándalo de infidelidad con Anthony Aranda hace casi un año. Por su parte, Ethel Pozo tomó la palabra e indicó que no le afectan las palabras de Melissa Paredes. "

A mí no me duele nada porque yo con ella no hablo hace un año. Yo le hice una entrevista, pero no hablé con ella como antes, puedo hacer una entrevista con cualquier persona como comunicadora”, acotó la hija de Gisela Valcárcel.

