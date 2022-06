¡UY! Melissa Paredes fue consultada sobre las declaraciones de Mayella Lloclla, su excompañera de reparto en Dos Hermanas, quien afirmó que la mediática pelea entre la exconductora y Rodrigo Cuba solo era para “conseguir dinero”.

“Siento que estos escándalos los hacen a propósito para poder, de alguna manera, conseguir algo de dinero. Qué fea manera de poder conseguirlo con hablar de tu vida privada, pero eso es cuestión de cada uno”, señaló la actriz.

Por ello, Melissa Paredes afirmó que su excompañera de trabajo “estaba mal informada”, ya que no “le pagan” por todo el escándalo que viene protagonizando.

“Está un poco mal informada porque, de hecho, nadie quiere que le pase esto en la vida, no es una manera de hacer dinero. A mí no me pagan por hacerme mala fama y porque me ataquen. Está un poco confundida”, dijo.

Melissa Paredes sobre Michelle Alexander: “No soy rencorosa”

En otro momento, Melissa Paredes también fue cuestionada por su relación con Michelle Alexander, directora de Del Barrio Producciones, y señaló que no tiene ningún problema con ella.

“Yo no sé, yo no me peleo con nadie sinceramente, no soy rencorosa, no tengo ningún problema con nadie hasta donde yo sé”, manifestó.

Hace unas semanas, Michelle Alexander se mostró indignada por todo lo que pasó entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. “Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes. No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”, escribió en redes.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes cansada de críticas por infidelidad: “Me voy a cambiar de sexo para pasar normal”

Adolfo Aguilar confirma que tuvo un romance con Alejandro Pino, ‘El Chocolatito’: “Lo quiero un montón”

Periodista Romina Vega es invitada EN VIVO a viajar a Arabia Saudita por ¿jeque?: “Te veo pronto”

Al Fondo Hay Sitio anuncia su fecha de estreno en junio: mira su divertido adelanto