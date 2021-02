La Melissa Paredes aseguró que es una ‘mujer de retos’ y que no se quiebra ante las críticas que recibe, además, dijo estar muy entusiasmada por el esperando reestreno de la novela ‘Dos hermanas’, donde protagoniza al papel de ‘Mery’ y sale desde este lunes por las pantallas de ‘América Televisión’ a las 09.30 de la noche.

Melissa, ¿Qué tal complicado es hacer conducción (‘América hoy’) y actuación (grabaciones de ‘Dos hermanas’) a la vez?

Soy una mujer de retos, soy una mujer que le gusta afrontar todos los retos que me pongan por delante, creo que soy una mujer que le gusta aprender cada día, observar muchísimo, esa etapa de la conducción combinada con la actuación es una etapa muy bonita en mi vida. Estoy muy agradecida porque nunca me imaginé tener ambas cosas. La actuación me encanta, me fascina, es pasión y llevar una historia con tanta verdad. Soy muy cumplida en todo lo que hago, tanto en la actuación como en la conducción, llevo a la par ambas cosas y de la mejor manera. Trato de dar lo mejor de mí.

¿Cómo haces para no quebrarte ante las críticas o calificativos negativos?

Bueno, siempre van a ver (críticas), es raro que no haya críticas, sería extraño más bien, así que las críticas siempre son bienvenidas, yo feliz. Me encanta cuando hablan bien y cuando hablan mal también, soy bien sincera.

SACA CARA

En tanto, la productora Michelle Alexander resaltó el talento y profesionalismo de Paredes. “Melissa tiene un encanto, es tan angelada y le gustó a todo el mundo. Además, me gusta porque es una chica con ganas de seguir adelante, de probar, de tener nuevas experiencias y no quebrarse ante ninguna crítica ni nada. Nadie nace aprendiendo, pero estudia, se prepara y sigue adelante. Eso me gusta mucho de ella”, precisó Alexander, quien resaltó que todo el elenco actoral y producción de ‘Dos hermanas’ cumple con todos los protocolos de bioseguridad durante las grabaciones de la novela.

