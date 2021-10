Melissa Paredes usó sus redes sociales para comunicarles a sus seguidores cómo va su salud tras dar positivo al peligroso coronavirus. La conductora de América Hoy se encuentra cumpliendo cuarentena, por lo que se ausentó de su programa matutino y tampoco estará este sábado en Reinas del Show.

La también actriz abrió una ronda de preguntas en sus historias de Instagram y reveló que ha tenido síntomas leves de Covid-19. “El único síntoma que he tenido es gripe, solo gripe, no me dolió la cabeza, no me dolió el cuerpo y ya se me fueron los mocos”, indicó de muy buen humor.

Asimismo, aseguró que todavía le falta una semana más de cuarentena y espera que no le broten síntomas más graves, aunque con ‘esta enfermedad nunca se sabe’. “No se me ha ido aún el olfato ni el gusto, todo está okey hasta el momento”, agregó.

SE VACUNÓ CON SINOPHARM

Melissa Paredes contó a sus seguidores que solo se vacunó con la primera dosis de Sinopharm, ya que el pasado martes le tocaba la segunda pero dio positivo a coronavirus en lunes. “Me puse al menos una dosis que por lo visto me protege, vayan a vacunarse porque sí funciona, para que vean”, dijo la conductora.

CONFUSIÓN POR SUS PRUEBAS

La actriz reveló que el pasado viernes y sábado le practicaron pruebas de descarte de coronavirus, como parte del protocolo de seguridad de GV Producciones, y resultó negativa. Sin embargo, el lunes dio positivo a la enfernedad con una prueba antígena.

“El mismo día me hicieron la molecular y salió negativa, de ahí me hicieron otra antígena y salió negativa, pero no me quedé tranquila porque tenía gripe, así que me hice dos moleculares más y salió positivo”, dijo Melissa Paredes.

SU HIJITA TAMBIÉN SE CONTAGIÓ

Melissa reveló que su hijita de tres años también dio positivo a coronavirus, aunque no desarrolló ningún síntoma. “Está súper bien y esperemos que siga asi”, dijo la conductora, quien también confesó que su esposo, el Gato Cuba, no contrajo la enfermedad y se encuentra separado de ellas hasta que termine su cuarentena.

TE PUEDE INTERESAR

Macarena sobre ‘yapeos’ de la ‘Manzanal’ para personas necesitadas: “Quieren tapar actos de violencia con caridades”

Pancho Rodríguez contuvo a la madre de Paula Manzanal durante pelea en restaurante, revela Macarena Gastaldo

Paula Manzanal regala dinero a seguidoras en Instagram tras enfrentamiento con Macarena Gastaldo