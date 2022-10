Melissa Paredes y Anthony Aranda reaparecieron juntos luego del regreso de la exconductora de América Hoy a la pista de baile de Gisela Valcárcel, esta vez en la nueva temporada de El Gran Show. La parejita no negó que puedan compartir escenario en el programa de la Señito.

La también actriz fue contulada por un reportero de Amor y Fuego sobre la posibilidad de que su novio ingrese al reality de baile de Gise. “ Anthony está preparando su crew para un evento en Orlando, entonces está full, pero quien sabe” , respondió, mientras su pareja acotó: ‘¿por qué no?’.

El periodista le preguntó al popular ‘Activador’ acerca de volver a compartir con Melissa Paredes la pista que los hizo conocidos como pareja. “En algún momento puede ser, claro que sí”, contestó el bailarín.

¿Quién es el nuevo bailarín de Melissa Paredes?

Melissa Paredes regresó a la pista de baile de ‘El Gran Show’ de la mano de Sergio Álvarez, su nuevo bailarín. Ambos se lucieron con el tema ‘Ojitos Hechiceros’, de la novela que lanzó al estrellato a la también modelo, y fueron nombrados nombrados como los ‘intocables’ de la noche junto con el actor Santiago Suárez y su bailarina.

Luego de su presentación, la exconductora de América Hoy solo tuvo palabras de agradecimiento para con su acompañante en esta gala. “La conversación fluyó, yo estaba desconectada del baile y de pronto Sergio me mira como ‘concéntrate, concéntrate’, no sé cómo lo he hecho”, acotó.

Además, confesó que durante los ensayos sufrió un accidente con Sergio Álvarez. “No sé cómo pero creo que en una cargada a la hora que bajé, le hice un jalón (en la cara). Nos dimos cuenta después del baile, no habíamos sentido”, dijo Melissa Paredes.

Por su parte, Anthony Aranda usó sus redes sociales para felicitar a su pareja por su presentación y dio a entender que conocía a su nuevo bailarín. “Cuando se juntan dos artistas y disfrutan lo que hacen pasa esto”, escribió el popular ‘Activador’ junto a un clip del baile de Melissa y Sergio.

Según las redes sociales de Sergio Álvarez, es un bailador latino, urbano y de salón, además de coreógrafo y fotógrafo urbano. Tiene más de 6700 seguidores en Instagram y ha compartido escenario con estrellas como Rosángela Espinoza y Rubí Palomino en la pista de baile de Andrés Hurtado.

