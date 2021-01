SE PRONUNCIA. Melissa Paredes y Rodrigo Cuba son una de las parejas más sólidas del mundo de la farándula local. Tras su regreso de México, el futbolista y la actriz compartieron miles de videos con sus seguidores de redes sociales. Al no hacerlo con la misma frecuencia, los fans de la pareja se preguntan si el romance llegó a su fin.

Melissa Paredes zanjó ese tema de inmediato y le explicó a sus seguidores que Rodrigo Cuba se encuentra en Trujillo. “Creo que hace tiempo no hablamos, no les he contado. Rodrigo se fue a trabajar. Yo estoy aquí”, menciona.

El 03 de enero, Rodrigo Cuba fue anunciado como el nuevo jale del equipo de la Universidad César Vallejo. “Bienvenido Rodrigo Cuba. El futbolista de 28 años llega a César Vallejo para reforzar la defensa por la temporada 2021”, se indicó en el Instagram oficial del equipo peruano.

Melissa Paredes fue una de las que más se alegró con la noticia. “Muy felices por ti mi amor. A darle con todo en esta gran equipo”, expresó la modelo y actriz peruana a través de un historial en Instagram.

Melissa Paredes aclara rumores de distanciamiento entre ella y Rodrigo Cuba -TROME