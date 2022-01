Dorita Orbegoso rompió su silencio luego del incómodo momento que generó la semana pasada en Mujeres al Mando, donde estuvo de invitada. Y es que la modelo no se guardó nada y le preguntó a Melissa Paredes si perdonaría una infidelidad, desatando el malestar de la actriz.

Melissa se animó a contestar escuetamente y negó que fuera a disculpar una traición. “Las cosas como son”, dijo antes de despedir a Dorita del set.

“No fue mi intención incomodarla, espero que no se haya incomodado y espero volver al programa. Creo que ella se sorprendió por la pregunta y fue incómoda porque ella se está cuidando de responder algo que no sabe si realmente pueda pasar o no. El tema de la infidelidad está muy fresco y creo que se está cuidando de responder, pero yo como invitada tengo todo el derecho de preguntar lo que mejor me parezca. No sé si regresaré al programa, eso ya se verá”, indicó Dorita Orbegoso.

Asimismo, reconoció que las producción de los programas deben cuidar a sus conductoras. “Van a querer que no se sienta incómoda. No se si me invitarán o me darán un libreto de lo que tengo que hablar y no”, agregó la modelo.

DORITA CAPTADA CON JERSON REYES

Dorita Orbegoso fue captada en un club campestre en Pachacamac con Jerson Reyes, el pelotero que aseguró que había salido con Yahaira Plasencia mientras la salsera mantenía una relación la Jefferson Farfán.

La modelo fue consultada por un reportero de Amor y Fuego tras el ampay y se negó a confirmar su supuesto romance con el futbolista. “Yo no tengo que hablar nada de mi vida privada, no tengo que dar explicaciones. Soy una mujer soltera ya hace casi un año y estoy tranquila”, aseguró.

Además, reiteró que no hablará de su vida personal cuando fue consultada por su expareja Paolo Donayre, a quien denunció por violencia física y psicológica. “Yo soy madre y padre para mi hijo y estoy tranquila con eso”, acotó Dorita.

