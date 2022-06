Este jueves 16 de junio, Melissa Paredes estará EN VIVO en el programa ‘Amor y fuego’ para someterse a las preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre, tras el escándalo con Rodrigo Cuba , su ampay y divorcio.

“Vendrá a nuestro show para responder a cada una de nuestras preguntas”, dijo Rodrigo González anunciando que enfrentará a Melissa Paredes y que le hará todas las consultas que sean necesarias.

La entrevista a Melissa Paredes será emitida a través de la señal de Willax TV y se espera que el encuentro con Rodrigo y Gigi saque chispas.

Melissa Paredes en Amor y fuego - Video: Willax TV

MELISSA PAREDES LE RESPONDE A MAGALY MEDINA

Melissa Paredes salió al frente para responder a Magaly Medina, quien acusó a la modelo de usar a su hija para chantajear a Rodrigo Cuba. A través de sus redes sociales, la también actriz mostró su indignación y tuvo duros calificativos contra la presentadora de “Magaly TV, la firme”.

Según explicó Paredes, Magaly Medina no tiene ninguna autoridad moral para hablar de hijos. Además, señaló que la presentadora de espectáculos haga rating hablando mal de ella y otras mujeres.

“Estoy grabando este video porque la monstrua del otro canal acaba de decir de que yo uso a mi hija para amenazar para no sé qué tanta cosa. Señora, ubíquese, para empezar le pongo en contexto, la pregunta fue si la psicóloga el canal 4 tenía que ver en mi tema legal, que ni siquiera hay un tema legal para empezar, y yo dije que no, que la psicóloga no tenía nada que ver y en tal caso, si hubiera un tema legal serían las personas y los psicólogos del Poder Judicial (los que tienen que intervenir) y la cámara Gesell”, manifestó Paredes.

