Melissa Paredes brindó una entrevista al programa ‘Mujeres al Mando’ en Latina Televisión para contar detalles de su vida personal tras el polémico ampay que protagonizó con el bailarín Anthony Aranda y su divorcio de Rodrigo Cuba. La modelo también se pronunció sobre su salida de la conducción de ‘América Hoy’.

Al ser consultada por Thais Casalino si le gustaría regresar a la conducción de un programa de televisión, Melissa Paredes confesó que le encantaría porque necesita trabajar. Recalcó que el ‘Gato’ Cuba no le pasa una pensión.

“De aquí a un mes no sé cómo me veo, no lo he pensado, pero necesito trabajar, tengo una tenencia compartida. A diferencia de muchas mujeres que se quedan como madres solteras, el hombre les pasa una pensión, a mí no me pasan absolutamente nada”, dijo.

Melissa Paredes sobre sus planes de trabajo y conducción https://www.latina.pe/noticias

En ese sentido, recalcó que el trabajo es una bendición, sobre todo teniendo una menor hija que sustentar. Melissa Paredes se confesó y habló también sobre su salida de ‘América Hoy’.

“Me encantaría volver a trabajar, sí, definitivamente, yo creo que el trabajo es una bendición. (Sobre América Hoy) No es que yo la dejé, si yo lo hubiese dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana siento yo, simplemente por cometer supuestamente un error que todo el mundo puede cometer, pero que los hombres lo cometan para ellos no se les quita nada, pero a nosotras las mujeres sí”, señaló a las cámaras de Latina.