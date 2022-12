AL LADO DE SU HIJA. Luego de ser un año difícil junto a Rodrigo Cuba por la ausencia de su hija por varios meses, Melissa Paredes pasó una Navidad al lado de las personas que quiere, entre ellas su pequeña. La modelo celebró junto a su madre, quien no dudó en darle un regalo para que reflexione.

A través de su cuenta de Instagram, Melissa Paredes se lució junto a Anthony Aranda, su madre Celia Rodríguez, sus hermanos y junto a su hija fruto de su amor con el ‘Gato’ Cuba. Sin embargo, lo que sorprendió fue el obsequio que le dieron.

Con una biblia en la mano, la exconductora de ‘América Hoy’ se emocionaba por el regalo que le dio Doña Celia, quien como se recuerda tuvo fuertes enfrentamientos con la familia de Rodrigo Cuba.

“ Miren el mejor regalo del mundo mundial que me regaló mi mami. Miren qué hermoso, es una biblia rosada . Miren qué lindo, me muero, está hermosa y es rosa”, se le escucha decir.

MELISSA DEFENDIÓ A ALE VENTURO

Melissa Paredes no dudó en salir en defensa de las críticas que hizo Kurt Villavicencio, el popular ‘Metiche’, a Ale Venturo por quedar embarazada al poco tiempo de haber iniciado su romance con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La modelo visitó este viernes 23 de diciembre el set de “D’ Mañana”, donde descartó estar esperando un bebé del bailarín Anthony Aranda. “No estoy embarazada. Nada cero”, señaló tranquila, pues aseguró que estaba tomando sus precauciones.

“Tú te cuidas bien, pero parece que Ale Venturo no, rapidito salió embarazada”, puntualizó el popular ‘Metiche’ tras escuchar a Paredes; sin embargo, la modelo pidió un momento la palabra para hacerle una aclaración al polémico conductor.

“No, no, no te pases. Ahí sí una pausita porque yo creo que siempre critican a la mujer. ¿Por qué no criticar al hombre? Qué machistas, de verdad. Siempre criticando a la mujer, ‘ay, que ella se embarazó’. ¿El hombre no puede cuidarse? No se pasen, pues”, expresó y fue respaldada por Karla Tarazona y Adriana Quevedo.