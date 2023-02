NO ERAN PINKYS. Melissa Paredes ofreció una entrevista a Karla Tarazona para el programa ‘Préndete’ y se ‘despachó' con todo contra Ethel Pozo y los demás conductores de ‘América Hoy’, en donde trabajaba antes del ampay con el ‘Activador’. Para la modelo, todos le dieron la espalda en el peor momento por un “error”.

“ Yo no les dije a mis compañeros ‘bótenme porque cometí un error’, fueron ellos quienes me hicieron a un lado . Yo no hubiera hecho eso, si alguna vez ustedes (Karla y Kurt) se equivocan en la vida, jamás los haría a un lado”, dijo Melissa, quien al ser consultada por Ethel Pozo, aseguró que “no era lo que esperaba”.

La modelo recordó el duro momento que vivió cuando fue separada del magazine matutino de América Televisión ante la polémica que vivía por la supuesta infidelidad a Rodrigo Cuba y su romance extramatrimonial con Anthony Aranda.

Melissa Paredes mosró el interior de su casa en Préndete

“A mí me pareció como una puñalada en la espalda, no es que tenga algo contra ellos, soy cero rencorosa, me vale 10 pepinos lo que hagan con su vida. No les haría mala cara, amigos no éramos tampoco, entonces entiendo que una amistad es diferente. Si fuesen de mi círculo cercano no estarían llorando y dejándome peor, yo sentí eso, me dio ganas de decirle ‘¿por qué lloras? ¿Para quedar tú bien?’ No, no es necesario ”, precisó.

PRODUCTOR DE ‘AMÉRICA HOY’ SABÍA DE SEPARACIÓN, DICE MELISSA

En otro momento, Melissa Paredes dijo estar arrepentida de no anunciar EN VIVO su separación con el ‘Gato’ Cuba y seguir su instinto. Aseguró que el productor de ‘América Hoy’, Armando, le negó que lo dijera.

“Totalmente, me chocó, ellos lo saben, se lo he dicho a Armando. Me acuerdo que él lo sabía... le dije ‘armando, déjame aprovechar para decir que estoy separada’ y él me dijo que ahorita no, después, con más calma”, acotó.