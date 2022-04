NO AGUANTÓ MÁS. Melissa Paredes estuvo EN VIVO una vez más en el programa ‘En Boca de Todos’ y se volvió a reencontrar con el terapeuta Tomás Angulo, a quien lo encaró por llamarla en el pasado “bandida” tras su ampay con Anthony Aranda. Mientras hablaba, la voz de la modelo se quebró.

LEE TAMBIÉN: Érika Villalobos se pronuncia y aclara que no dedicó canción a Aldo Miyashiro tras ampay

El conflicto entre ambos inició cuando el especialista de parejas hizo énfasis en la importancia de aceptar los errores que se ha cometido y agregó que Melissa es una mujer con fuerza. Sin embargo, la exconductora de ‘América Hoy’ le respondió contundentemente.

“Es difícil asumir algo que quizás no sea del todo cierto y también es difícil cuando se te pusieron muchas trabas y muchas barreras. Hoy lo veo aquí a usted hablando de errores y todo, me parece muy bien, pero en su momento usted me señaló de una manera tan fea de decir de bandida para abajo y de decirme que me deberían quitar a mi hija ”, refutó.

Además, Melissa Paredes recordó el momento en que Tomás Angulo criticó duramente en el programa de Magaly Medina. En esa línea, precisó que es una mujer que se ha superado pese al cargamontón.

“ Usted (Tomás Angulo) no sabe y sí soy una mujer muy fuerte porque de verdad con todo el cargamontón que a mí me hicieron estoy parada aquí con una sonrisa para todos ustedes y continúo con mi vida”, le increpó.

Melissa Paredes encara a Tomás Angulo https://www.americatv.com.pe/

TOMÁS ANGULO PIDE PERDÓN A MELISSA

Tras escuchar el fuerte mensaje de Melissa Paredes, el especialista Tomás Angulo decidió tomar la palabra y le pidió disculpas públicamente por tildarla de “bandida” en el pasado. La modelo aceptó el perdón del terapeuta.

“ Te quería decir de corazón a corazón que la palabra bandida tiene muchos conceptos, si esa palabra realmente te molestó te pido disculpas públicamente y sé que ahora te molestó, somos personajes públicos. Y cada programa tiene diferentes formatos, este programa (En Boca de Todos) busca celebrar el amor, celebrar que las personas se equivocan y lo admiten. Te pido disculpas nuevamente”, señaló Tomás Angulo.