Melissa Paredes está envuelta en un escándalo nacional luego que rompiera su compromiso con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, tras un ‘ampay’ que reveló Magaly Medina con su bailarín Anthony Aranda de Reinas del Show. Con el transcurso de las horas, han salido a luz algunos detalles.

Meses atrás, la modelo habló sobre qué significa el matrimonio para ella y su respuesta ha causado sorpresa luego de una presunta infidelidad. En su entrevista con la plataforma Dilo, calificó al padre de su hija como un “papá chochísimo y super amoroso, pues no es alguien que actúa”.

Sin embargo, muchos usuarios la han criticado por asegurar que el matrimonio “es compañerismo, hermandad, es de a dos sobre todo”.

Melissa Paredes y la reflexión que tenía sobre el matrimonio: “Es compañerismo y es de dos personas” Video: Magaly TV La Firme

En otro momento, la conductora de ‘América Hoy’ recalcó que lo que no perdonaría a Rodrigo Cuba es una mentira. “Odio la mentira porque si es infiel que me diga, pero que me diga no, pues no”, aseguró entre risas. Sin embargo, la situación actualmente es otra y ella está siendo duramente juzgada tras una presunta infidelidad.

MELISSA PAREDES FUE ‘AMPAYADA’ CON BAILARÍN

Magaly Medina presentó en su último programa un ‘ampay’ que ha remecido a la farándula local, pues se trata de Melissa Paredes, quien se encuentra casada con Rodrigo Cuba. Sin embargo, esto no le habría importado pues fue vista besándose apasionadamente con su bailarín Anthony Aranda.

MIRA AQUÍ EL ‘AMPAY’

Melissa Paredes protagoniza 'ampay' con su bailarín, pese a que está casada con el 'Gato' Cuba. Video: Magaly TV La Firme