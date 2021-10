TAMBIÉN OPINA. Lourdes Sacín no fue ajena al escándalo matrimonial que vive el ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes. Esta vez, la periodista defendió a capa y espada al futbolista Rodrigo Cuba y lamentó el comportamiento que está teniendo la modelo ante la opinión pública tras un ‘ampay’.

La expareja de Andy V aseguró que, pese a que Instagram borró el comunicado del deportista, ella ya le hizo capturas e incluso lo tiene posteado en sus redes sociales.

“Ya todos los tenemos y hemos publicado los pantallazos. Están en mi página de Facebook, seguro lo reportaron a Instagram. Suelo apoyar a las mujeres, pero en este caso me es imposible. He pasado de todo y no sé cómo alguien puede decir que pedir se pague la luz de manera compartida es maltrato, eso es una burla para las que hemos vivido otras historias”, precisó.

En otro momento, Sacín remarcó que una pareja debe compartir por igualdad los gastos de la casa. En ese sentido, cuestionó duramente la propuesta de convenio que le ofrece Paredes al ‘Gato’.

“Increíble ella diga en cámaras que le quieren quitar la tenencia cuando no es así. Más bien en lo que leí vi que pedía el padre cubra el 100% de los gastos y eso no debe ser así. Los gastos son compartidos”, señaló.

Lourdes Sacín también le dejó un mensaje de fuerza al futbolista, pidiéndole que siga comportándose como lo ha venido haciendo. “Sigue así actuando como caballero, pero sin dejarte pisotear ni permitir invente cosas. Suerte”, añadió.

Lourdes Sacín se compadece del ‘Gato’ Cuba tras ampay a Melissa Paredes. Foto: Instagram

SAMU SE BURLA DE AUDIOS DE MELISSA PAREDES

El creador de Instarándula, Samuel Suárez, no evitó pronunciarse contra Melissa Paredes, por salir al frente nuevamente luego de una denuncia de Rodrigo Cuba por abandono de hogar.

La exconductora de América Hoy difundió un nuevo audio de su aún esposo, donde le pide que pague la luz del departamento que compartían hasta hace unos días.

“Qué te dije ‘Gatito’, tenía como ochenta micrófonos pegados al cuerpo... cuidado... está desesperada por buscar más pruebas. Nunca dejó de grabar, todo lo tenía ahí apuntadito”, dijo el popular Samu entre risas.